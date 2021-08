Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2021 09:22

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, se manifestou contra a arbitragem mesmo após a vitória do alvinegro contra o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. No duelo realizado neste domingo (15), dois pênaltis não foram marcados para o clube carioca, além de uma expulsão "clássica" ignorada pelo arbitro Thiago Luis Scarascati. Para o dirigente, os erros são recorrentes e o clube está cobrando por justiça.

"Venho manifestar mais uma vez o posicionamento do clube com erros recorrentes que vem prejudicando nossa performance e pontuação na tabela. Não é exagerado da nossa parte mostrar nossa indignação. Tem sido recorrente durante toda a Série B. Não é porque ganhou o jogo hoje que tem que passar batido uma situação como essa. Houve o lance do Pedro Castro em que ele foi puxado claramente e não foi marcado pênalti. Houve o lance em que a bola bate na mão, lances assim aconteceram e já foram marcados contra nós e hoje mais uma vez, como no jogo anterior, não foi marcado a nosso favor", disse Eduardo Freeland, que completou:

"Temos que nos manifestar de alguma forma, porque tudo já foi feito. São vários jogos que tem erros graves acontecendo. Queremos a correção, o acerto. Entendemos que a CBF está buscando modificar alguns padrões, vai inclusive colocar o VAR a partir da 20ª rodada, que vai colaborar com a justiça e a equidade, mas precisamos também dos árbitros e acertos nesse sentido. Estamos cobrando justiça."



Além disso, Freeland também criticou a falta de educação dos membros da equipe de arbitragem do jogo do último domingo com a comissão técnica do Botafogo.

"Outro ponto importante é a educação com que a equipe de arbitragem trata a equipe técnica. Hoje, mais uma vez, e não foi a primeira, a equipe de arbitragem, o quarto árbitro, o bandeira, destrataram profissionais do clube. Temos que cuidar disso. Eles pedem respeito da nossa parte, mas também exigimos respeito da parte deles. Diálogo é supernatural no futebol, mas o que não pode faltar é respeito", disse o diretor do Botafogo.

Antes do Brasil de Pelotas-RS, o Botafogo já reclamado sobre erros claros de arbitragem nas partidas contra Náutico, Sampaio Corrêa e Operário, que foi o caso mais recente, na última semana.