Presidente do Barcelona, Joan Laporta falou sobre a crise financeira do clubeAFP

Publicado 16/08/2021 13:55

Depois de não conseguir renovar com Messi, que foi para o PSG, por causa do fair play financeiro, o Barcelona busca formas de sair da crise financeira enorme pela qual vive. De acordo com o presidente do clube catalão, Joan Laporta, a dívida total chegou a bater 1,3 bilhão de euros (R$ 8 bilhões) em março de 2021.



O dirigente convocou uma coletiva nesta segunda-feira para falar sobre a crise financeira do Barcelona, após o ex-presidente Josep Maria Bartomeu divulgar uma carta negando ter dedicado o clube em situação financeira complicada.

"(A gestão anterior) apresentou um orçamento com hipóteses difíceis de cumprir. Várias delas não foram cumpridas. E portanto o orçamento deu menos de 320 milhões de euros para a temporada 2020-2021. Provoca uma situação econômica e patrimonial preocupante e situação financeira dramática. Em 21 de março de 2021, a dívida era de 1,35 bilhão de euros", afirmou Laporta.

Entre os pontos abordados na carta, o ex-presidente afirmou que a atual gestão perdoou 16,7 milhões de euros (R$ 103,3 milhões na cotação atual) de uma briga judicial com Neymar. Laporta disse ser mentira e não confirmou acordo com o brasileiro.



"Ele diz que perdoamos Neymar em 16,7 milhões de euros. Outra mentira. Não é verdade. Lembrava-lhe dos estragos que o caso Neymar fez à imagem e à economia. Foram muitas mentiras. A diretoria de Bartomeu fez uma pacto vergonhoso e interessado na acusação em que o Barça foi condenado pela primeira vez na história por dois crimes fiscais. Em troca, o Sr. Bartomeu e (Sandro) Rosell foram inocentados de responsabilidade criminal e o clube pagou uma multa de 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões)", explicou Laporta.