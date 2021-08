Roger Federer - AFP

Publicado 16/08/2021 11:46

As dúvidas sobre a participação do tenista suíço Roger Federer no US Open deste ano, Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 30, foram encerradas de uma maneira nada animadora. Através de sua conta no Instagram, o ex-número 1 do mundo revelou que passará por uma nova cirurgia no joelho (direito) e ficará afastado por alguns meses do circuito profissional.

"Não tem sido fácil desde Wimbledon, fiz vários exames no meu joelho e conversei com os médicos. As coisas não aconteceram da maneira como esperava na temporada e para poder me sentir bem novamente uma das possibilidades era passar por uma nova cirurgia e eu decidi fazê-la", disse o suíço, que não compete justamente desde o Grand Slam britânico, no começo de julho.



"Ficarei parado por várias semanas e fora do circuito por alguns meses. De certa forma vai ser difícil, mas sei que é a coisa certa a se fazer porque quero estar saudável e poder continuar correndo por aí no futuro. Também quero me dar a oportunidade de voltar para o circuito em forma", observou Federer, que irá perder o US Open e possivelmente não competirá mais em 2021.



O tenista da Basileia espera poder se recuperar bem e quem sabe voltar a jogar em um nível bom, mas sabe que será cada vez mais duro. "Sou realista e sei que não será fácil voltar bem com essa idade, mas quero ter um futuro saudável. Agradeço todas as mensagens que vocês têm mandado nesses últimos tempos, alguns sofrendo junto comigo. Assim que tiver novidades eu vou avisar", encerrou.