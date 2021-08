Lisca está preocupado com o momento do Vasco - Vitor Brügger/Vasco

Publicado 16/08/2021 13:27

A derrota por 2 a 1 para o Remo fez o Vasco cai para a 9ª colocação na Série B, mas segue a dois pontos do G-4. Ainda assim, os tropeços fora de casa começam a ser um problema na campanha para voltar à elite do futebol brasileiro. Como consequência, o Cruzmaltino agora precisa vencer o Londrina, quarta-feira em São Januário, mas mesmo assim terminará o turno com uma pontuação inferior à metade da meta estipulada por Lisca para o acesso.

De acordo com o treinador, a meta do Vasco deve ser chegar a 64 pontos. Com 28, o Gigante da Colina terá que vencer o Londrina para chegar a 31. E precisará fazer 33 no segundo turno. Para isso, precisará melhorar o desempenho fora de casa, que vem sendo um problema.



Até o momento, o Vasco disputou nove partidas como visitante nesta Série B e conseguiu somar apenas nove pontos dos 27 possíveis. Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, o Gigante da Colina tem aproveitamento de apenas 33%, muito inferior em comparação ao desempenho em São Januário (70,3%).



Menos mal para os torcedores que, contra o Londrina, o Vasco jogará em casa e poderá se recuperar para começar o returno mais próximo do G-4. "É jogo decisivo para nós, precisamos vencer. Nos últimos nove pontos disputados, temos seis. Temos que fazer nove em 12 e começar de novo a nossa recuperação para no segundo turno realmente entrar no G-4", afirmou Lisca.