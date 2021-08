São Januário - Daniel Castelo Branco

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu alterar a data e o horário da partida entre Vasco e Ponte Preta pela 21ª rodada da Série B. O jogo seria realizado no sábado, dia 28, às 16h30, porém foi adiado para o dia seguinte. Com isso, o Cruz-Maltino receberá a Macaca dia 29, domingo, às 16h, em São Januário.

De acordo com o site da entidade, a alteração aconteceu em virtude de uma solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição: A TV Globo. A mudança seria um ajuste na grade de programação da emissora carioca.



Antes de enfrentar a Macaca, o Gigante da Colina entrará em campo em duas oportunidade. Na virada de turno, os comandados de Lisca encaram o Londrina, às 21h30, na próxima quarta-feira, em São Januário. Para o jogo, o time contará com o retorno de três jogadores e Vanderlei não estará à disposição, já que foi expulso contra o Remo.



Por fim, na primeira rodada do returno, o Cruz-Maltino visita o Operário (PR), em Ponta Grossa, Paraná, no dia 21, às 19h. O jogo será realizado no Estádio Germano Krüger, casa do Fantasma.