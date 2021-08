Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 13/08/2021 13:20

Rio - Principal referência no elenco do Vasco, o atacante Germán Cano vê a equipe carioca cada vez mais próxima daquilo que o técnico Lisca vem pedindo. Em conversa com a Vasco TV, o argentino avaliou o trabalho do comandante.

"Acho que a nossa equipe tem evoluído, tem conseguido fazer aquilo que o técnico vem nos orientando. Acredito que temos tudo para seguir subindo na tabela e alcançar os nossos objetivos", afirmou o atacante.



Contratado pelo Cruzmaltino no ano passado, Cano rapidamente se firmou como referência no Vasco e conquistou os torcedores por conta das suas atuações e também dos seus gols.