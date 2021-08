Vanderlei comemora boa fase no Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/08/2021 17:48

Rio - Após embalar duas vitórias seguidas na Série B e chegar a encostar no G4, o Vasco está na quinta colocação com 28 pontos, um a menos que o quarto colocado, Guarani. Contratado nesta temporada, o goleiro Vanderlei comemora boa fase e destaca o bom desempenho da equipe.

"Me sinto feliz. Com você estando feliz, as coisas surgem ao natural. Fico feliz por estar conseguindo ajudar os companheiros. Precisamos estar fortes em todos os setores, isso é o mais importante. O nosso conjunto estar bem é fundamental para conseguirmos o acesso", disse o goleiro do Vasco.

Além disso, Vanderlei comenta sobre a irregularidade que o Vasco sofreu no começo da Série B e destaca que os quatro primeiros colocados do torneio estão passando agora por esse momento.

"Na realidade, todos os clubes vão oscilar no campeonato. Isso está acontecendo agora. Algumas equipes largaram muito bem, e estão tendo essa oscilação. A gente teve no início da competição e vem crescendo agora. Conseguimos uma sequência de vitórias, estamos crescendo no momento certo, nessa reta final do primeiro turno. Se mantivermos esse ritmo e esse aproveitamento iremos conseguir recolocar o Vasco em devido lugar, que é na Série A", concluiu.

Nesta sexta (13), o Vasco enfrenta o Remo, no Evandro Almeida, pela 18ª rodada da Série B e tem a chance de alcançar novamente o G4.