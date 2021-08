Ricardo Graça se apresentou ao Vasco e levou a medalha de ouro olímpica - Carlos Gregorio Jr/Vasco

Ricardo Graça se apresentou ao Vasco e levou a medalha de ouro olímpicaCarlos Gregorio Jr/Vasco

Publicado 11/08/2021 15:44

Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio-2020, Ricardo Graça se reapresentou nesta quarta-feira (11) no CT Moacyr Barbosa. O zagueiro estará à disposição do técnico Lisca e viajará com a delegação para a partida contra o Remo, sexta-feira às 21h30. Já Lucão seguirá fora.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, que colocou provisoriamente o Vasco no G-4 da Série B, Lisca explicou que tanto Ricardo Graça quanto Lucão pediram um tempo maior de descanso devido à desgastante viagem do Japão para o Brasil. Entretanto, como Leandro Castan está suspenso, o treinador pediu para o zagueiro se apresentar logo nesta quarta-feira.



Publicidade

"Eles solicitaram pequeno período de descanso, mas, se fosse necessário, íramos chamar para (o treino de) quarta-feira. Ricardo foi campeão olímpico, valorizou demais essa convocação. Agora está na hora de voltar pra casa e mostrar o seu trabalho", disse Lisca.