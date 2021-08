Vasco comemora aniversário do técnico Lisca - Foto: Divulgação/Vasco

Vasco comemora aniversário do técnico LiscaFoto: Divulgação/Vasco

Publicado 11/08/2021 15:12

Rio - Após conquistar a segunda vitória seguida na Série B, o treinador Lisca completa 49 anos nesta quarta-feira. Em um vídeo da VascoTV, o comandante agradeceu pela oportunidade e todo apoio e carinho da torcida. Ele também voltou a destacar que treinar o clube carioca é um sonho de menino e que vai lutar para recolocar o Cruz-Maltino de volta à elite do futebol brasileiro.

- Quero agradecer ao torcedor do Vasco pelo carinho e recepção. Meu maior presente foi poder estar treinador do Vasco. É um sonho de menino, Um caminho longo percorrido de 30 anos. Eu não caí de paraquedas, foi muito luta, com muito suor e entrega. E por isso eu valorizo demais estar treinador do Vasco. Representar essa imensa torcida de 20 milhões. Eu falei aqui, mas era nas redes sociais, nós somos mais de 20 milhões. Você não sabe o que é o orgulho de ser treinador do Vasco. Sei que isso vai passar um dia e por isso tento aproveitar o máximo - disse o treinador à Vasco TV, e completou agradecendo:

- Você não sabe o que é o orgulho de ser treinador do Vasco. Sei que isso vai passar um dia e por isso tento aproveitar o máximo. Agradecer todos os funcionários, jogadores, diretoria, presidente Jorge Salgado, Alexandre Pássaro, especial. que foram me buscar em Porto Alegre. Estou muito feliz, três vitórias em quatro jogos, estamos começando a nossa caminhada, mas tem muita coisa pela frente. Conto com o apoio de vocês. Energia e pensamento positivos para a gente trazer o Vasco de volta à Série A e poder fazer um trabalho mais médio a longo prazo, revelar jogadores e fazer o clube cada vez mais forte. Um beijo a todos e é uma felicidade enorme no dia do meu aniversário ser treinador do Vasco - ressaltou Lisca.

Desde que chegou ao Vasco, Lisca esteve À beira do campo em seis partidas com três vitórias (Guarani, Vitória e Vila Nova) e três derrotas (Botafogo e São Paulo duas vezes). O treinador concordou que a equipe não jogou bem contra os goianos, mas valorizou a vitória e a importância dos três pontos para aumentar a confiança e colocar o time no pelotão de frente.

O próximo compromisso do Vasco acontece na sexta-feira, às 21h30, contra o Remo, no Baenão. O jogo é válido pela décima oitava rodada da Série B, a penúltima do primeiro turno da competição.