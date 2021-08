Caio Lopes - Rafael Ribeiro / Vasco

Caio LopesRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/08/2021 16:50

Rio - Revelado na base do Vasco, o meia Caio Lopes, de 20 anos, não vem tendo muitas oportunidades na temporada. Com isso, houve alguns rumores de que o jogador estaria a caminho da Chapecoense, porém, a possibilidade de negociação foi negada pelo clube carioca. As informações são do "Papo da Colina".

Publicidade

De acordo com o portal, a equipe catarinense não demonstrou interesse no atleta. Além da negativa do Vasco, o site também entrou em contato com representantes do jovem, que também afirmaram que não há qualquer negociação envolvendo o meia e a Chape.



Caio Lopes, de 20 anos, entrou em campo em apenas seis jogos pelo Vasco na atual temporada. A sua última partida foi contra o Confiança, em São Januário, quando o Cruzmaltino venceu por 1 a 0 e ele atuou por 18 minutos.