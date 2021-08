Sarrafiore ganhou espaço com Lisca - Rafael Ribeiro/Vasco

Sarrafiore ganhou espaço com LiscaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/08/2021 08:30

Depois de muita luta para voltar a vencer na Série B no campo encharcado do Barradão no fim de semana, o Vasco retorna a São Januário em busca de um lugar no G-4. A dois pontos do 4º colocado (Goiás), o Gigante da Colina, em nono, precisa vencer o Vila Nova-GO nesta terça-feira, às 21h30, e torcer para uma combinação de resultados para entrar provisoriamente na zona de classificação para a Primeira Divisão, neste início de 17ª rodada.



Em caso de vitória em casa, o Vasco chegará a 28 pontos com oito vitórias na Série B e precisará torcer em outros dois jogos desta terça-feira. O primeiro a ficar de olho é no Goiás (27 pontos e sete vitórias), que em casa enfrenta o Remo. Um tropeço já bastaria para entrar no G-4, mas se os goianos vencerem, os vascaínos terão que se voltar para Avaí x Guarani.



Os dois clubes estão na frente do Vasco - os catarinenses estão em quinto lugar, com 27 pontos e sete vitórias, enquanto os paulistas estão em sétimo, com 26 - e precisariam empatar para serem ultrapassados. Depois, os vascaínos teriam que torcer por tropeços de outros rivais na sequência da rodada, durante a semana.



Para a missão principal, que é vencer e seguir pontuando, o Vasco não terá o seu artilheiro. Germán Cano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Daniel Amorim deve ser o seu substituto. O restante da equipe deve ser mantido pelo técnico Lisca, com: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo, Juninho e Sarrafiore; Morato, Léo Jabá e Daniel Amorim.



"Nós nos aproximamos do G-4 e tem muita gente boa brigando. A competição está muito parelha. Todo mundo falou que seria a Série B mais disputada", avaliou Lisca.