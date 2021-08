Lisca abandonou o esquema 3-3-3-1, mas manteve Miranda e Juninho como titulares - Divulgação/Vasco

Publicado 07/08/2021 18:59

Salvador - Lisca voltou a surpreender ao anunciar a escalação do Vasco para o confronto com o Vitória, neste sábado, às 19h30, no Barradão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não repetirá o esquema 3-3-3-1 usado na derrota para o São Paulo, quarta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil, mas movimentou as peças no tabuleiro na volta do 4-3-3.

Miranda foi mantido na zaga ao lado de Leandro Castan. Ernando, que não foi relacionado devido ao plano de recuperação física da comissão técnica, é quem deixa a equipe para a entrada de Léo Matos na lateral direita. Machucado, Bruno Gomes terá como Romulo como substituto, conforme o esperado.

A maior surpresa, porém, foi a barração de Marquinhos Gabriel, que inicia o jogo em Salvador como opção no banco de reservas. O argentino Sarrafiore foi o escolhido para comandar as ações ofensivas no meio de campo. Portanto, o Cruzmaltino está confirmado com: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo, Juninho e Sarrafiore; Morato, Léo Jabá e Cano.