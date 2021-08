Sarrafiore - ESTADÃO CONTEÚDO

SarrafioreESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/08/2021 15:19

Rio - A edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da metade num momento de achatamento da parte de cima da tabela. Por isso mesmo, um time que aspira o acesso à Série A precisa pontuar sob qualquer circunstância. Deste modo, o meia Sarrafiore celebrou o triunfo do Vasco sobre o Vitória no último sábado.



"Verdade, precisávamos ganhar para seguir encostando na parte de cima. O campo estava difícil, a chuva atrapalhou, mas conseguimos os três pontos", valorizou o argentino.

Sarrafiore foi o autor do gol da partida disputada no Barradão. Foi o segundo gol dele pelo Cruz-Maltino em 13 partidas. E foi de cabeça, alternativa contra o lamentável estado do gramado.

"Atrapalhou um pouco (o gramado). Conseguimos o gol e assegurar o resultado, que é o mais importante", finalizou, em entrevista à Vasco TV.