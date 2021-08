Ricardo Graça - AFP

Publicado 08/08/2021 15:50 | Atualizado 08/08/2021 17:01

Rio - Representantes do Vasco na delegação brasileira que conquistou a medalha de ouro no futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Lucão e Ricardo Graça vão retornar ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Porém, os dois não estarão liberados para o próximo compromisso do Vasco na Série B.

Os dois jogadores não serão relacionados pela comissão técnica para a partida contra o Vila Nova, na próxima terça-feira. A partida vai acontecer no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Os dois jogadores não participaram da final do torneio contra a Espanha no último sábado. No entanto, devido ao fuso horário e o cansaço desgastante da viagem do Japão fará os atletas terem alguns dias para se readaptarem à rotina de treinos do clube carioca