A drenagem do Barradão não resistiu ao temporal e o jogo foi paralisado por quase uma hora

Publicado 07/08/2021 22:24

Salvador - Foi debaixo de temporal na capital da Bahia que o Vasco confirmou o triunfo sobre o Vitória, neste sábado, no Barradão. Surpresa entre os titulares, Sarrafiore, oportunista, fez valer a escolha de Lisca e fez o gol que encerrou o ciclo de três derrotas seguidas e reaproximou o Cruzmaltino do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, agora em sétimo lugar, com 25 pontos. O Rubro-Negro baiano segue no Z-4, em 17º, com 13 pontos.

O estragado causado pela intensa chuva não permitiu avaliar com profundidade as mexidas de Lisca. Em Salvador, o treinador abriu mão do esquema de três zagueiros, mas levou para campo a indignação pela eliminação da Copa do Brasil na contestada derrota para o São Paulo, quarta-feira, em São Januário. Com a volta de Léo Matos, Ernando foi o defensor 'sacrificado'. Avaliado com desgaste, nem sequer foi relacionado, assim como Galarza.

Miranda iniciou o jogo ao lado de Castan e Zeca voltou para a lateral esquerda. No entanto, a maior novidade foi a escalação de Sarrafiore no lugar de Marquinhos Gabriel. Com a função de municiar o ataque, o apoiador argentino mostrou o faro do compatriota Germán Cano para abrir o placar, aos 13 minutos, após cobrança de escanteio. Com vários trechos do gramado alagado, a bola aérea foi uma dos poucos recursos na tentativa de construir algum tipo de jogada.

A partir daí, o jogo piorou, pois a bola não rolava. Preocupado com a integridade física dos jogadores, o árbitro Leandro Vuaden (RS) reuniu os jogadores no centro do gramado para comunicar a paralisação do jogo aos 19 minutos. Contrariado, Lisca retrucou a decisão em vão. Depois de quase uma hora, o jogo foi reiniciado.

Com a trégua da chuva, o gramado absorveu alguns pontos de alagamento, mas as condições ainda estavam longes da ideal. Sem inventar, o Vasco, bem compactado, administrou a vantagem até o apito final. Pobre do torcedor que não viu o cenário melhorar no segundo tempo. Tecnicamente, o duelo continuou pobre. Na única vez que foi acionado com perigo, Vanderlei fez ótima defesa na finalização de Marcinho.

E a sequência do confronto se resumiu a chutões, muito chuveirinho na área e pouca jogada construída com qualidade e inteligência. Prevaleceu a garra e comprometimento defensivo do Vasco para segurar o resultado até o fim.

VITÓRIA X VASCO

Local: Barradão

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Gols: 1º tempo - Sarrafiore (13 minutos).

Cartões amarelos: Wallace, Samuel Granada e Eron ; Juninho, Cano e Léo Matos

Cartões vermelhos: Marcelo Alves

Público: Jogo com os portões fechados



Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Pablo, Fernando Neto (Eduardo) e Bruno (Vico); Guilherme (Eron), Marcinho (David) e Samuel (Samuel Granada). Técnico: Ramon Menezes



Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Miranda e Zeca; Romulo, Juninho (Andrey) e Sarrafiore (MT); Léo Jabá, Morato e Cano (Cayo Tenório). Técnico: Lisca.