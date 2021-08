Lisca - Divulgação / Vasco

Bahia - O Vasco lutou bastante para sair com a vitória neste sábado em Salvador contra o Vitória. Após o fim da partida, o técnico Lisca ressaltou a importância do resultado e exaltou a postura dos jogadores cruzmaltinos no Barradão.

"Mérito de todo o clube, de todo o grupo e de todos os jogadores. Da entrega, da raça e da vibração. Vitória com a cara do Vasco, principalmente depois que passamos na quarta-feira. Precisávamos de um jogo desses depois do que passamos", afirmou.

O treinador também voltou a falar da polêmica partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Lisca pediu desculpas a Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF, e também a Anderson Daronco, árbitro da partida da última quarta-feira.



"O Brasil viu todo o que aconteceu. Gaciba, perdão por tudo, se você tem algo comigo. Daronco também. Velho, sou pai de duas filhas, tenho minha família, estou buscando meu espaço. Se vocês têm alguma chateação comigo, esqueçam, por favor. O que aconteceu na quarta-feira eu tenho certeza que não vai mais acontecer com o Vasco", disse.