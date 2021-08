Renato Gaúcho no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/08/2021 14:51

Rio - O Flamengo vem vivendo grande momento na temporada após a chegada de Renato Gaúcho. O técnico vem sendo elogiado pelos jogadores e torcedores. Comandado pelo treinador no Grêmio, o atacante André, que teve passagem pelo Vasco, rasgou elogios ao comandante do clube carioca.

Publicidade

"Ele tem esse jeitão, mas é muito honesto, muito sincero com todos os jogadores. E as pessoas, às vezes, ficam nessa brincadeira de André Balada, mas eu trabalho bastante, chego sempre cedo e o Renato valoriza muito isso. Claro que na hora do jogo, as coisas não acontecem bem, às vezes, mas o dia a dia do treinamento, ele valoriza muito", afirmou em entrevista ao canal "Camisa 21", do YouTuber "Bolívia".



O atacante, de 30 anos, que atualmente joga pelo Sport Recife, falou que Renato é o melhor técnico do país. "O Renato sempre me passou confiança, contando as histórias dele, que ele era muito bom. Ele, sem dúvida, hoje, no Brasil, ele é o melhor treinador. Não só em questão tática, mas de gerir grupo, não tem igual a ele", disse.