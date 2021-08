Léo Matos - Reprodução

Publicado 10/08/2021 10:32 | Atualizado 10/08/2021 10:57

Rio - O Vasco, agora, busca engrenar. Superou o Vitória, vai buscar três pontos contra o Vila Nova e espantou as três partidas sem vencer. Mas a arrancada projetada após a chegada de Lisca sofreu um baque contra o Botafogo, há dois domingos. Para Léo Matos, uma derrota surpreendente.



"Foi uma vitória importantíssima (no último sábado). Estamos pleiteando essa vitória há algum tempo. A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada", admitiu o lateral-direito à Vasco TV.

Dos três pontos perdidos no clássico carioca até a recuperação na Bahia foram três derrotas seguidas: além da derrota para o Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, houve as duas para o São Paulo pela Copa do Brasil.

Lisca acumula, então, duas vitórias e três derrotas no comando do Vasco até aqui.