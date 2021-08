Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/08/2021 09:23 | Atualizado 11/08/2021 13:11

Rio - O Vasco não fez uma boa partida em São Januário, mas mesmo assim bateu o Vila Nova por 1 a 0 e dormiu no G-4 da Série B. O Cruz-maltino agora torce contra Sampaio Corrêa, CRB e Botafogo para se manter no grupo que conseguirá o acesso. Após o jogo, o treinador Lisca minimizou a atuação vascaína e comemorou o resultado.

"Hoje estávamos com muitos desfalques. Bruno, Morato, o Castán saiu, o Cano, o Daniel... Hoje acho que não dá para reclamar muito da vitória, tem jogos em que você não vai poder jogar muito. Vai ter essas dificuldades todas que relatei, mas vai ganhar o jogo. O mais importante foi somar os três pontos na nossa briga pelos 64, que acho que vai nos dar o acesso. Diminuímos mais três e vamos em frente para buscar tentar fazer uma grande partida com o Remo. Sentimos a falta do Morato, do Bruno, do Daniel, do Cano, a saída do desfalque. São muitos desfalques, e eu estou muito feliz com a vitória", disse o técnico do Vasco da Gama.

Na reta final da partida, com o time da Colina aparentemente bem cansado, as chances do Vila Nova começaram a aparecer e o clube de Goiás levou perigo ao gol de Vanderlei. Para Lisca, a queda de desempenho no último terço do jogo tem a ver com o forte ritmo que o Vasco colocou nos primeiros 45 minutos.

"No primeiro tempo, a gente circulou muito. A leitura da mudança do adversário os nossos jogadores precisam ter. Tivemos uma queda no segundo tempo no aspecto físico porque agredimos muito no primeiro tempo. Acho que foi uma queda nossa, uma leitura melhor do jogo e um aproveitamento melhor das transições."