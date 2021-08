Vasco - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/08/2021 23:25 | Atualizado 10/08/2021 23:31

Nos embalos da terça à noite, o Vasco recebeu o Vila Nova pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha feito um grande jogo, o Cruzmaltino conseguiu mais uma vitória, subiu de posição e colou de vez no G4, zona que dá acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe de Lisca venceu o time goiano por 1 a 0, com gol de Léo Jabá.

O Vasco fez um primeiro tempo com mais posse de bola, chegando a registrar 53%, mas não conseguiu ser produtivo. O time de Lisca foi apático, com transição defesa ataque lenta. Quando colocou velocidade foi sem sucesso. O Vila Nova, que adotou a estratégia de atuar recuado, bem postado, apostou no contragolpe, conseguiu neutralizar a equipe vascaína e quase não foi para o intervalo com a vitória parcial.

Logo aos três minutos, os visitantes ficaram perto de balançar a rede. Em contra-ataque, Henan recebeu na esquerda e soltou a bomba! Vanderlei voou para espalmar, e, no rebote, Renan Mota furou feio, desperdiçando grande chance de abrir o placar.

Aos 27 minutos, o Vila Nova, novamente, ficou no quase. Alesson recebeu de Henan com muita liberdade de e finalizou muito forte. A bola passou com muito perigo, à esquerda de Vanderlei, que nada pôde fazer e apenas torceu para a bola não entrar. Mas, como diz o velho ditado, quem não faz, leva. E o time goiano levou, aos 46 minutos. Léo Jabá recebeu de Juninho, tentou o cruzamento, e a bola desviou em Renato Silveira. A bola ganhou elevação e morreu no fundo do gol de Georgemy.

No segundo tempo, o roteiro da partida foi o mesmo. Vila Nova criando mais e tendo as melhores chances de balançar a rede. O Vasco, mesmo com posse de bola maior, não conseguia impor o ritmo de jogo e via o adversário ficar perto de empatar o placar.

Aos 21 minutos, o time goiano teve a primeira grande chance. Cássio Gabriel cobrou escanteio, Vanderlei saiu mal do gol, e Donato cabeceou com muito perigo. O lance foi tão inacreditável que o defensor colocou as mãos na cabeça e não acreditava que havia desperdiçado a chance.

Aos 28, o Vasco respondeu. Figueiredo roubou bola na intermediária e tocou no ponto futuro. Léo Jabá infiltrou, mas bateu mal, à esquerda de Georgemy. Com a vantagem no placar, o time cruzmaltino adotou a estratégia de administrar o jogo, com muita troca de passes no setor defensivo, cansando o Vila Nova.

A estratégia vascaína deu certo, e o time de Lisca conseguiu mais uma vitória na Série B. Com o triunfo, o Vasco chegou a 28 pontos, subiu para a quarta colocação e entrou no G4. O próximo jogo acontece na sexta-feira (13) contra o Remo, no Baenão, às 21h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.