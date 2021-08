Camisa do Vasco com o patch alusivo à conquista do ouro olímpico - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/08/2021 18:51

Para a partida desta terça-feira contra o Vila Nova, às 21h30 em São Januário, o Vasco terá em sua camisa uma homenagem a Lucão e Ricardo Graça, que conquistaram a medalha de ouro com a seleção olímpica na Tóquio-2020. O patch dourado, alusivo à conquista, será apenas uma das homenagens aos pratas da casa.



Após a reapresentação da dupla, outras homenagens serão realizadas, assim como o Vasco fez quando Germán Cano se tornou o maior goleador estrangeiro do clube neste século. As equipes sub-17 e sub-20 também jogando com o patch nas suas próximas partidas.



Lucão e Ricardo Graça não são os únicos jogadores do Vasco a conquistar o ouro olímpico. Na Rio-2016, o zagueiro Luan, agora no Palmeiras, representou o clube na inédita conquista.