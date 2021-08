Romulo voltou a ser titular do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Romulo voltou a ser titular do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/08/2021 17:31

Pela primeira vez desde o início da Série B, o Vasco não poderá contar com Germán Cano. Com seis gols marcados na competição, o artilheiro do time recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Vila Nova, nesta terça-feira às 21h30 em São Januário. Um desfalque importante que o volante Romulo lamenta.

"O Cano é o nosso artilheiro, que nos ajuda com gols, então vai fazer muita falta. Ele agrega bastante ao nosso grupo, não apenas dentro de campo, mas fora dele também. Apesar disso, confio bastante no nosso grupo e acredito que o jogador escolhido para substituí-lo vai corresponder", afirmou Romulo ao site oficial do Vasco.



Sem Cano, o técnico Lisca deve escalar Daniel Amorim no ataque. Menos mal que o Cruzmaltino jogará em casa e mais confiante, após vencer na rodada passada o Vitória (1 a 0). Um resultado positivo pode representar a entrada no G-4 e esse é objetivo, segundo Romulo.



" Essa vitória nos fortaleceu ainda mais e nos trouxe muita confiança para o próximo jogo. Temos que sempre, acima de tudo, respeitar o nosso adversário. Vamos tentar impor nosso ritmo, colocar em prática nossa estratégia, algo que não conseguimos contra o Vitória por conta das condições do gramado. Queremos o resultado positivo para entrarmos no G-4", completou o volante.