Novo reforço do Vasco, Vanderlei será oficialmente apresentado nesta sexta-feira no CT do Almirante João Isidro/Vasco

Publicado 08/04/2021 18:51

Rio - Tem reforço na área, torcedor. O goleiro Vanderlei, ex-Grêmio, desembarcou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro e, acompanhado pelo diretor médico do Vasco, Gustavo Caldeira, realizou exames médicos e já desfilou com a camisa do novo clube. A apresentação oficial será na manhã desta sexta, no CT do Almirante, na Cidade de Deus.

Aos 37 anos, Vanderlei chega para disputar a posição com Lucão, titular no início da Era Marcelo Cabo, aumentar o nível de experiência e ajudar no processo de amadurecimento do promissor goleiro, de 20 anos, revelado na base do clube. Após o empréstimo de Fernando Miguel para o Atlético-GO, o Vasco preenche uma importante lacuna para a sequência do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e, em especial, a disputa da Série B do Brasileiro.

Revelado pelo Paranavaí, Vanderlei ganhou projeção nacional pelo Coritiba. Contratado pelo Santos em 2015, foi eleito o melhor goleiro do Brasileiro de 2017. Contratado pelo Grêmio, dois anos depois, não manteve o nível de atuação pelo clube gaúcho. Depois de perder a posição para Paulo Vítor, ex-Flamengo, entrou na lista de negociáveis e chegou a um acordo amigável com a diretoria para a rescisão de contrato no último mês.



Na Colina, Vanderlei é o sexto reforço para 2021 e se juntará a ao zagueiro Ernando, ao lateral Zeca, ao apoiador Marquinhos Gabriel e os atacantes Léo Jabá e Morato.