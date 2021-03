Vanderlei Lucas Uebel / Grêmio

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:20

Rio - Em busca de mais reforços para a temporada, o Vasco está perto de anunciar a contratação do atacante Everaldo, do Corinthians, e do goleiro Vanderlei, do Grêmio. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos!", os dois atletas são esperados nos próximos dias no Rio para exames médicos e assinatura e contrato.

Everaldo, de 26 anos, defende o Corinthians desde 2019. O jogador se destacou no Fluminense em 2018 e acabou migrando para o Timão no ano seguinte. Na equipe paulista, o atacante não conseguiu repetir os bons momentos do clube carioca e não se firmou no Alvinegro de São Paulo.



O goleiro Vanderlei, de 37 anos, é bastante experiente. Com passagens pelo Santos, ele chegou ao Grêmio na última temporada. Apesar de ter atuado bastante pelo Tricolor Gaúcho, o jogador não agradou muito e deverá ser negociado para defender o Vasco.

Além dos dois jogadores, o Cruzmaltino também está perto de finalizar duas contratações. O atacante Léo Jabá, que defendeu o Corinthians e atualmente está no futebol grego, defendendo o PAOK, e o atacante Morato, que jogou pelo Bragantino, no último Brasileiro, também devem reforçar o clube da Colina.