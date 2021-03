Everaldo Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/03/2021 09:00 | Atualizado 24/03/2021 09:02

Rio - O atacante Everaldo, que defende o Corinthians, está na mira do Vasco. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", o Cruzmaltino deverá iniciar em breve uma negociação com o jogador, de 26 anos. A ideia é que o atleta faça parte de um pacote de reforços que o Cruzmaltino deseja anunciar até o fim da semana.

Além de Everaldo, o Vasco busca a contratação de Léo Jabá, ex-jogador do Corinthians, Morato, atacante do Bragantino e do goleiro Vanderlei, do Grêmio. O Cruzmaltino está mais perto de um acordo com Léo Jabá e com Morado, mas deseja avançar e fechar negócio com estes quatro jogadores.



Everaldo defende o Corinthians desde 2019. O jogador se destacou no Fluminense em 2018 e acabou deixando o Tricolor para acertar com o Timão. No clube paulista, o atacante não conseguiu reeditar as boas atuações que teve na equipe do Rio. Na última temporada, Everaldo atuou em 27 jogos e fez três gols.