Rio - Reforço do Vasco, o goleiro Vanderlei foi apresentado no Cruzmaltino nesta sexta-feira. O jogador, de 37 anos, falou sobre a sua experiência no Grêmio. Após passagem de destaque pelo Santos, o experiente arqueiro não conseguiu reproduzir no clube gaúcho os bons momentos que viveu com a camisa do Peixe. O goleiro falou sobre o que pesou na sua escolha pelo clube da Colina.

"Obvio que a camisa é pesadíssima, torcida gigantesca e o clube dispensa. E o projeto. Desde o começo o Pássaro me mostrou a reconstrução e que eu deveria colocar o Vasco onde nunca deveria ter saído. Acho que juntos podemos conseguir essa reconstrução. Acho que o Vasco está tentando se ajustar. Temos visto resultados em campo com a comissão e bons garotos", afirmou.

Ao comentar sua passagem pelo Grêmio, o jogador, de 37 anos, afirmou que mesmo não tendo vivido pelo clube de Porto Alegre os seus melhores dias, ele se vê capacitado para render o melhor possível no Vasco.

"Sempre um prazer vestir uma camisa de um time grande como a do Vasco. O frio na barriga sempre vai existir. Quero agradecer a Deus a oportunidade de vestir a camisa do Vasco Me vejo muito bem, lógico que em anos você vai sobressair e em outros as coisas não vai sair bem. Mas creio que os últimos anos foram bons. Me sinto muito bem fisicamente e tecnicamente. Espero ser o Vanderlei de sempre", afirmou.



Mesmo com idade avançada, Vanderlei acredita que pode fazer história vestindo a camisa do Vasco. Ele chega para suprir a saída de Fernando Miguel, que deixou o Cruzmaltino, rumo ao Atlético-GO.

O fundamental é o dia a dia, trabalhar da melhor forma e escrever seu nome na história do clube. O que a gente tem de fazer é o melhor no presente. Lógico que não sei quantos anos vou ficar no Vasco, não sei se vou encerrar minha carreira aqui, seria uma honra, mas não me preocupo com isso agora. Espero fazer o meu melhor em cada vez que eu entrar em campo com essa camisa gigante, de um clube que já teve grandes goleiros.