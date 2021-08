Lisca - Divulgação / Vasco

Lisca Divulgação / Vasco

Publicado 13/08/2021 09:00

Belém - O Vasco da Gama volta a campo nesta sexta-feira (13), pela 18ª rodada da Série B. De olho no G4 e buscando afirmação na temporada, a equipe, que vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Vila Nova, irá medir forças fora de casa, contra o Remo.

Reta final de primeiro turno e o Gigante da Colina não pensa em outra coisa a não ser manter-se próximo dos primeiros colocados do Brasileirão. A vitória sobre o Vila Nova, na última rodada, deu o privilégio de dormir no G4 ao fim da partida, mas a situação não durou muito tempo, já que o Sampaio Corrêa bateu o Náutico e ultrapassou o Cruz-maltino.

Na última terça-feira, mesmo jogando muito mal, a equipe vascaína foi premiada com um gol ainda na reta final do primeiro tempo. No fim do jogo, com a equipe cansada, o alerta foi ligado mais uma vez por conta da pressão imposta pelo clube goiano.

Para a próxima rodada, o duelo contra o Remo tem tudo para ser complicado. A equipe de Lisca chega com três importantes desfalques para a partida e irá enfrentar um adversário que está em ascensão na tabela de classificação. No Baenão, nesta sexta-feira, Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel não estarão em campo, pois estão suspensos com três cartões amarelos.

Do outro lado da moeda, a equipe do Remo, comandada por Felipe Conceição, está numa crescente dentro do campeonato. Desde que chegou em Belém, o técnico conquistou quatro vitórias, um empate e três derrotas. Números não tão bons, mas que se tornam expressivos com a campanha o início da Série B.

Nos últimos dois jogos, o Vasco precisa confirmar uma boa pontuação até a virada para o returno. Isso se dá por conta da tabela das equipes que estão no bolo de clubes que brigam por uma vaga no G4, onde irão se enfrentar em constantes confrontos diretos nos últimos dois jogos.

Remo e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Baenão, em Belém. O Gigante da Colina olha para a porta do G4 e briga firme por uma vaga, com 28 pontos. O Remo, por sua vez, tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e migrar para o grupo do meio da tabela, com 20 pontos.