PA - BRASILEIRO B 2021, REMO X VASCO - ESPORTES - BRASILEIRO B 2021, REMO X VASCO - Lance da partida entre Remo x Vasco realizada no estádio Baenão em Belém. 13/08/2021 - Foto: FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Country - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/08/2021 10:00

Rio - A derrota na noite de sexta por 2 x 1 para o Remo, marcou a pior atuação do Vasco sob o comando de Lisca. O time paraense dominou o primeiro tempo e deixou o Cruzmaltino mais distante do G-4. O erro de Vanderlei, que rendeu a expulsão ao goleiro, foi só um dos diversos cometidos pela defesa vascaína.

O resultado negativo surpreendeu Lisca, que além de reclamar (com razão) da arbitragem no segundo gol do Remo, marcado por Renan Gorne, disse que o time não conseguiu reagir após tomar dois gols rapidamente.

"Foi uma derrota que a gente obviamente não esperava. Começamos bem a partida até o gol do Remo, controlando com mais posse e iniciativa. Tomamos um gol num lance bem duvidoso, mas a bandeira achou que estava em condições, e temos que respeitar. Tentamos a reação, logo depois tomamos mais uma vez gol na bola parada, e isso atrapalhou a nossa estratégia de sustentação e transição rápida, atacando a linha alta deles. Nos atrapalhou demais. Tudo que planejamos tivemos de alterar", disse Lisca, antes de completar:

"No segundo tempo voltamos com outra formação, mais agressivos. Melhoramos, já tínhamos feito o gol, estávamos bem na partida e quando fomos fazer as trocas finais infelizmente perdemos o Vanderlei expulso, e isso atrapalha muito. Tentamos botar os meninos para ter um pouquinho mais de velocidade e agressão ao espaço. Entraram e brigaram muito. Figueiredo, Pec e Caio Lopes. Caio Lopes entrou muito bem no jogo", finalizou o treinador.

Segundo Lisca, o Vasco entrou em campo com menos competitividade do que em outras partidas, o que atrapalhou o rendimento em campo:

"Depois melhoramos bem na partida, não permitimos muitas coisas para o Remo, mas não conseguimos conquistar o empate que, pelas circunstância do jogo, seria um resultado bem aceitável. Foi uma "noite não" em todos aspectos. No aspecto técnico, tático e mental. Entramos muitos desconcentrados, não estávamos com aquele mesmo clima de competitividade dos últimos três jogos. Nosso time precisa jogar 100% focado, com a corda esticada, claro que a sequência de jogos atrapalhou. Sentimos os desfalques, principalmente o Castan pela liderança e comando dentro do vestiário. Nem vou pontuar a parte tática e técnica. Quarta-feira (contra o Londrina) é jogo decisivo para nós, precisávamos fazer os três pontos. Nos últimos nove pontos, temos seis. Temos que fazer nove em 12 e começar de novo a nossa recuperação para no segundo turno realmente entrar no G-4.", lamentou Lisca.