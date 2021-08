Lisca - Divulgação / Vasco

Lisca Divulgação / Vasco

Publicado 15/08/2021 22:10

Um vídeo que mostra o meia MT, do Vasco, em aglomeração noturna viralizou nas redes sociais neste domingo. A diretoria vascaína tomou conhecimento do ocorrido e irá multar o jogador. A diretoria do clube emitiu um comunicado oficial para falar sobre o ocorrido.

Veja abaixo a nota do clube:

"O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento do vídeo que circula na internet onde o atleta do futebol profissional MT aparece aglomerando, neste domingo, na cidade de Cabo Frio (RJ).



Todos os atletas haviam sido terminantemente proibidos de frequentar ambientes fechados com aglomerações e de festa, respeitando protocolo sanitário da COVID-19.



O Departamento de Futebol do Vasco informa que MT será multado - pela aglomeração e por descumprimento de regras de conduta contratuais - e afastado das atividades no CT Moacyr Barbosa por, pelo menos, três dias, quando iniciará sessão de testes de COVID."