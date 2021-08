Éder Luis - Divulgação

Rio - O caso envolvendo o ex-goleiro Bruno condenado pela morte da modelo Eliza Samúdio chocou o futebol brasileiro e repercute até hoje, após 11 anos. Ex-companheiro de equipe do ex-atleta do Flamengo, Éder Luis falou sobre a convivência que teve com Bruno no Atlético-MG.

"Bruno tinha um coração sensacional, e eu não acreditei que o Bruno fez isso —pode ter participado, mas ele não teve atitude de chegar ao ponto e falar: 'vamos matá-la'. Mas para mim foi uma grande perda para a seleção brasileira em termos de goleiro. O Diego Alves [titular do Flamengo] foi reserva do Bruno no Atlético-MG, depois o Diego assumiu a titularidade e virou o que é hoje. Infelizmente, o Bruno interrompeu uma carreira que poderia ser linda até hoje por uma tragédia", afirmou em entrevista ao portal "UOL".



Além do Galo, Éder Luis teve passagem pelo São Paulo, porém, seu melhor momento foi no Vasco. Ele fez parte da equipe campeã da Copa do Brasil de 2011 e vice-campeã do Brasileirão no mesmo ano.