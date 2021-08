Ex-jogador do Vasco é suspeito de fazer parte de trio - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 15/08/2021 14:11 | Atualizado 15/08/2021 14:16

Rio - Na manhã desde domingo em Maceió, a política alagoana prendeu um suspeito de cometer assaltos vestido de policial civil em cidades do interior do estado. O indivíduo, que não teve sua identidade revelada, é um ex-jogador do Vasco, que teve passagens por clubes importantes do estado como CRB e CSA. As informações são do portal "UOL".

Além dele, outros dois suspeitos também foram presos e encaminhados para a sede da polícia. O trio é suspeito de realizar roubos armados e fardados com camisas da Polícia Civil de Alagoas. Além disso, eles também são suspeitos de homicídio.



As prisões aconteceram durante cumprimento de três mandados de prisão temporária nos bairros Santo Amaro e Village Campestre, na cidade de Maceió, e em um condomínio de luxo no município de Barra de São Miguel.