Publicado 16/08/2021 18:09

Rio - Nesta segunda-feira (16), o Vasco emitiu uma nota oficial sobre a venda do ex-atacante Marrony, que estava no Atlético-MG e será o novo reforço do Midtjylland, da Dinamarca. Cruzmaltino se negou a comentar sobre as especulações de que o Galo estaria negociando uma parte do valor que o clube carioca tem direito a receber.

Nota oficial do Vasco:

"Apesar das inúmeras veiculações na imprensa envolvendo o Vasco, o CAM, o Volta Redonda e o atleta Marrony, o Vasco da Gama segue a premissa de não comentar negociações em andamento", disse o Vasco em nota oficial.



"Ao término das negociações, prezando pela transparência, o Vasco da Gama irá divulgar os valores em seu balancete financeiro trimestral. O documento fica disponível em seu Site Oficial na área dedicada ao portal da transparência", completou.