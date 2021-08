Novo affair de Neymar assiste jogo do PSG com o craque - Reprodução internet

Novo affair de Neymar assiste jogo do PSG com o craqueReprodução internet

Publicado 15/08/2021 09:02 | Atualizado 15/08/2021 09:02

Pelo visto o romance entre Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi vai de vento em popa. A moça foi fotografada neste sábado (14), na companhia do craque, dos amigos e familiares dele, em um camarote do Parc des Princes, na França, onde o Paris Saint-Germain, clube do Neymar, enfrentou o Strasbourg. No mesmo local também estava o jogador Messi, que assim como Neymar, não foi escalado para esta partida.

Desde que o romance dois dois se tornou público, no início deste mês, após um flagra do casal durante passeio de barco em Ibiza, Bruna vem sendo muito comparada com a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador. Além de ter o mesmo nome, os internautas apontam alguns traços parecidos entre ambas, como cor da pele, biotipo e estilo de cabelo. Por conta disso, Biancardi vem sendo chamada de 'A nova Bruna do Neymar'.