Júlia Borges e Alana CalabriaDivulgação

Publicado 15/08/2021 02:00

Atrizes mirins, Júlia Borges, de 10 anos, e Alana Calabria, de 12, foram convidadas para dar vida às personagens que sonham e se encantam com a dança no filme ‘Rocinha, toda história tem dois lados’. As gravações, que começaram antes da pandemia, foram retomadas em dezembro.



Júlia e Alana foram convidadas, através de uma das produtoras da produção, que reconheceu o potencial das duas através das redes sociais, já que elas são atrizes, dançarinas, cantoras e influenciadoras digitais na internet.

O filme aborda a história da maior comunidade urbana do Rio de Janeiro. Com direção e roteiro de Raíssa de Castro, a trama conta que em meio ao caos existem vidas, verdades e pessoas honestas que acordam cedo e sonham com dias melhores. A obra expõe pessoas que só precisam de uma oportunidade para ter um futuro melhor.