Musa do Botafogo e atriz da RedeTV dão largada no concurso 'Miss Bela do Brasil' - Divulgação

Publicado 14/08/2021 11:51

Cristina Mendonsa, musa do Botafogo, Tatiane Barbieri, atriz da RedeTV! e modelo Elisa Ponte deram a largada no concurso 'Miss Bela do Brasil' que chega como trampolim para a fama. Serão 27 candidatas, que representarão estados brasileiros e o Distrito Federal.



A competição aposta na beleza da mulher brasileira, que é bem eclética, com variedade de tons de pele e diversidade de corpos. Na final, haverá um grande desfile em que as candidatas desfilam com traje social e biquíni.



O concurso também terá Cristina Mendonça como madrinha, Tatiane Barbieri como repórter e Elisa Ponte como Miss Simpatia, além de cinco jurados, entre artistas , jornalistas de moda e fotógrafos que irão escolher a grande vencedora.







Além de uma premiação, a vencedora de cada edição representa o país no Miss Bela América Do Sul.







As interessadas poderão se inscrever a partir de 5 de setembro pelo site ou direct do Instagram. https://instagram.com/miss.belabrasil

Site http://www.missbeladobrasil.com.br/