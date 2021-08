Pamella Holanda - Reprodução Instagram

Publicado 14/08/2021 10:04

As recentes declarações de Xand Avião defendendo o talento de DJ Ivis repercutiram mal e fizeram com que o forrozeiro recebesse muitas críticas na internet. Mas em resposta a alguns internautas, Xand Avião lembrou que, além de ter rompido seu contrato com Ives, ainda tem ajudado Pamella Holanda, ex-mulher agredida pelo músico, e a filha do ex-casal.

"Olha, eu rompi meu contrato com o Ivis, estou ajudando a mulher e a filha dele. Não tolero o que aconteceu. Se você acha que eu reconhecer o talento do que ele criou até aqui é amenizar a situação, eu não posso fazer nada", escreveu o cantor em resposta a uma internauta que o acusou de não sustentar a imagem (de ser contra Ivis) por muito tempo.

Pamella Holanda, por sua vez, usou os stories do Instagram para contar que não tem recebido ajuda de ninguém, nem mesmo dos artistas que se comprometeram a ajudá-la. "Quero deixar claro aqui que não recebi e nem venho recebendo apoio jurídico e muito menos financeiro de absolutamente ninguém. A ajuda financeira que recebi bem no início foi de uma amiga minha. De qualquer outra pessoa, não recebi. Muitas pessoas disponibilizaram seus advogados para me ajudar e eu agradeci e agradeço, só que eu já tinha a minha, que pegou meu caso sem nem me conhecer e sem receber nada até que eu tenha condições de pagamento-la. E que tem me ajudado muito até emocionalmente".

