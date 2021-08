Andressa Urach - Reprodução

Andressa UrachReprodução

Publicado 14/08/2021 16:42

Após o site Notícias da TV informar que Andressa Urach foi desconvidada pela equipe do 'Lady Night' e não irá mais ao programa como convidada, devido aos seus últimos posicionamentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a modelo resolveu se pronunciar sobre o desconvide.

"Fiquei muito triste em ver essa notícia. Até porque admiro ela (Tatá). Ela não me conhece pessoalmente pra me julgar assim. Não sei se isso é verdade, até porque nem estava sabendo que fui desconvidada. Fico só pensando: onde está a democracia? Eu não falaria sobre opinião política lá, a não ser que me perguntassem", disse Urach, que ainda reforçou seu apoio ao presidente.

"Gente, sou cidadã e apoio, sim, o Bolsonaro. E não vou deixar de apoiar ele. Eu amo o meu país e sempre vou me posicionar pelo que acredito. Se a Tatá não me quer lá, tudo bem. Um dia ainda vou ter um programa de TV e convido ela, mesmo ela sendo de opinião política contrária a minha, afinal, o lindo da vida é ter opiniões diferentes, e respeitar as pessoas por isso é fundamental. A vida é uma roda gigante. Ninguém é melhor que ninguém e todos vamos para o mesmo buraco quando morrermos", disse.

Por fim, a modelo disse esperar que o desconvide não passe de uma fake news. "Eu espero que essa notícia seja uma fake news, pois não esperava isso dela. Mas se for, tudo bem. Quero que Deus abençoe você e sua linda família, Tatá", finaliza.