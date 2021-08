Lacazette e Aubameyang - Reprodução / Twitter

Lacazette e AubameyangReprodução / Twitter

Publicado 16/08/2021 14:01

Barcelona (ESP) - O Barcelona monitora a situação de Aubameyang e Lacazette no mercado de transferências, segundo o "Sport". No entanto, o jornal indica que o clube catalão só irá atrás de um dos atacantes do Arsenal em caso de saída de Martin Braithwaite.

Os Gunners não descartam a negociação com algum dos dois atletas ainda nesta janela. O caso de Lacazette é o que demanda mais urgência nos bastidores, uma vez que o francês possui vínculo com a equipe da Inglaterra até 2022 e pode deixar o clube sem custos ao fim desta temporada.

Publicidade

Já Aubameyang renovou seu contrato recentemente e possui acordo com o Arsenal até 2023. Porém, a equipe comandada por Mikel Arteta não descarta a possibilidade de envolver o artilheiro em uma troca neste mercado. Resta saber se a operação também seria de interesse dos culés.

Apesar do monitoramento, o Barcelona segue longe da contratação de um dos nomes, pois Braithwaite não possui uma proposta para deixar o Camp Nou neste momento. E a janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto.