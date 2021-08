Messi - AFP

Publicado 05/08/2021 15:07

Espanha - Uma grande reviravolta na negociação selou nesta quinta-feira o destino de Lionel Messi. Após semanas de negociação, o Barcelona anunciou que o jogador, de 34 anos, não irá seguir no clube catalão na próxima temporada.

A decisão pegou a todos de surpresa. A imprensa espanhola havia noticiado que o jogador iria assinar a renovação de contrato com o Barcelona nos próximos dias. Em nota oficial, o clube espanhol chegou a dizer que houve um princípio de acordo, mas detalhes impediram a assinatura de contrato.

Lionel Messi é considerado por muitos o maior jogador da história do Barcelona. O argentino se tornou profissional em 2004 e de lá para cá acumulou conquistas com a camisa do clube espanhol. Entre as principais estão quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa.

O destino de Messi não é definido. Quando a sua negociação com o Barcelona ficou sob risco, o PSG apareceu como o clube mais interessado em contratá-lo. O clube de Neymar desistiu do negócio, porque o argentino parecia próximo da renovação com o Barça, o que acabou não acontecendo.