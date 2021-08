Tandara - AFP

TandaraAFP

Publicado 05/08/2021 23:08

Japão - O Brasil ganhou um desfalque de peso para a reta final das Olimpíadas de Tóquio. A oposta Tandara foi flagrada em exame antidoping realizado no dia 7 de julho, no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, e está suspensa provisoriamente. De acordo com o comunicado do COB, ela "violou a regra antidopagem".

Veja o comunicado do COB:

Publicidade

O Comitê Olímpico do Brasil recebeu nesta madrugada no Japão, através da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a notificação quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta, da seleção feminina de voleibol. O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema no dia 7 de julho. Tandara retornará ao Brasil.



A equipe feminina de voleibol disputa partida semifinal dos Jogos Olímpicos contra a Coréia do Sul esta noite, 8/8, às 21h (Japão).

Tandara retornará ao Brasil já na manhã desta sexta-feira. A Seleção não poderá contar com a atleta na semifinal desta sexta, contra o Coreia do Sul, às 9h, e nem no jogo que valerá medalha, de ouro ou bronze.