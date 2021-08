Aubameyang, estrela dos Gunners - JUSTIN TALLIS / AFP

Rio - Com a saída de Lionel Messi para o PSG, Ronald Koeman já informou que o Barcelona irá buscar uma peça de reposição para o ataque. De acordo com o canal de TV "Sky Sports", Aubameyang, do Arsenal, é o principal alvo da diretoria do Barça para esta janela de transferências.

Para poder contar com o gabonês, que é o grande astro do clube inglês, o clube catalão estaria disposto a oferecer o meia brasileiro Philippe Coutinho, que foi emprestado na última temporada para o Bayern, mas que não deve ser aproveitado neste ano.

Recentemente os Gunners mostraram interesse na contratação de Coutinho, mas recuaram devido aos problemas físicos enfrentados no momento. Ainda precisando de um meio-campo, posição carente no clube do norte de Londres, o Arsenal prepara oferta para contratar Martin Ødegaard, do grande rival do Barcelona, Real Madrid.

Aubameyang tem contrato com o Arsenal até 2024, mas o fato de o clube não disputar nenhuma competição europeia nesta temporada pode pesar na decisão na hora de negociar.