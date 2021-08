Darlan Romani ficou em quarto lugar na Olimpíada de Tóquio-2020 - AFP

Darlan Romani ficou em quarto lugar na Olimpíada de Tóquio-2020AFP

Publicado 17/08/2021 15:52

Mesmo sem medalha olímpica, Darlan Romani tornou-se um dos atletas mais queridos pelos brasileiros na Olimpíada de Tóquio-2020. Como resultado, o quarto colocado no arremesso de peso ganhou ainda mais apoio e conseguiu dobrar a meta de doações em uma vaquinha virtual criada por torcedores para ajudá-lo na preparação para Paris-2024. A ideia era conseguir R$ 150 mil, mas o total chegou a R$ 302.275,00.

Com o fim do financiamento coletivo, Darlan gravou um vídeo para agradecer o apoio de todos e também revelou que não pretende utilizar todo o valor para a sua preparação. Aos 30 anos, seguirá com R$ 150 mil - além do que recebe dos patrocinadores - e doará o restante ao projeto social "Atletismo na Rua", em Bragança Paulista.



Publicidade

"A vaquinha foi uma iniciativa do pessoal do 'Razões para Acreditar' junto com a população que gostou do meu trabalho, que acreditou em mim e quer fazer parte desse meus sonho (da conquistar uma medalha olímpica). Vai me ajudar, sim, nesse período de encerramento de contratos até as novas assinaturas. Afinal, as contas não param de chegar. O valor excedeu, e a maior parte a gente vai devolver à população através de projetos sociais. Inclusive convido a todos para conhecê-los melhor. Vocês estão me ajudando a me dedicar cada vez mais a esse sonho", disse Darlan no vídeo.



Após participar da Tóquio-2020, Darlan foi chamado nas redes sociais de Sr. Incrível, devido à semelhança com o personagem do desenho infantil Os Incríveis. Um vídeo dele treinando em um terreno baldio durante a preparação em meio à pandemia de Covid-19 viralizou na internet e ele precisou ir a público dizer que o local foi uma opção dele, por ser perto de casa durante as restrições sanitárias em Bragança Paulista, onde mora.