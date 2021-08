Brasil terá mais uma vez a Argentina como grande rival na briga - Divulgação/FIVB

Publicado 17/08/2021 14:32

Rio - Após 10 dias de folga, a seleção masculina de vôlei volta a treinar visando um novo campeonato. Com o fracasso nas Olimpíadas de Tóquio, o grupo comandado por Renan Dal Zotto vira a chave e foca no Sul-Americano da modalidade, que será realizado e 1º a 5 de setembro, em Brasília. Os primeiros trabalhos acontecem no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Para a competição do próximo mês, Renan convocou os levantadores Bruninho e Cachopa, os opostos Alan e Aboubacar, os ponteiros Lucarelli, João Rafael, Vaccari e Adriano, os centrais Lucão, Isac, Flávio e Cledenilson (Pingo), além dos líberos Maique e Thales.

Bruninho, Lucão, Lucarelli e Thales, que tiveram alta rodagem nos Jogos de Tóquio, irão se apresentar apenas na próxima segunda-feira (23). Leal, resolvendo questões trabalhistas em Cuba, e Wallace, que anunciou sua aposentadoria da amarelinha, ficam de fora da lista. Outros nomes conhecidos como Douglas Souza, que está resolvendo questões de transferência para o vôlei italiano, Maurício Borges e Maurício Souza, também não disputarão o torneio.

A edição deste ano será a 34ª do Sul-Americano. O Brasil conquistou 32 vezes o torneio e não participou do campeonato no ano de 1964.