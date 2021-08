Zagueiro do Lyon, Marcelo (com a bola) sofre a marcação do atacante Mohamed-Ali Cho, no jogo contra o Angers - AFP

Publicado 17/08/2021 12:21

O zagueiro Marcelo foi afastado do Lyon e passará a treinar com o time B. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o clube francês comunicou que a decisão deveu-se a um episódio de "comportamento inadequado" do brasileiro com um companheiro de time no vestiário. O fato aconteceu neste fim de semana, após a derrota por 3 a 0 para o Angers, pelo Campeonato Francês.

Entretanto, o Lyon não detalhou o que Marcelo fez no vestiário para sofrer a punição unânime da direção. O jogador foi comunicado na segunda-feira. Aos 34 anos, ele era o titular da equipe neste início de temporada e fez um gol contra na derrota para o Angers.



"O comportamento inadequado de Marcelo no vestiário, depois do jogo contra o Angers, justifica essa decisão unânime de todos os integrantes da direção do Lyon. O clube reforça que todos os jogadores precisam demonstrar estado de espírito inabalável e comprometimento para alcançar os resultados que correspondam às ambições da instituição", afirmou o Lyon, em nota.