Eduardo Bandeira de Mello é suspenso por 90 dias pelo Conselho de Administração do Flamengo

A reunião contou com figuras ilustres do Flamengo, como Kleber Leite e Patricia Amorim, também ex-presidentes do clube. Atuais vice-presidentes, como Paulo César Pereira, Bap, Gustavo Oliveira e Marcos Braz, se licenciaram do cargo para poder votar e marcaram presença à Gávea.

Publicado 16/08/2021 21:20 | Atualizado há 12 horas