Enderson MoreiraVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/08/2021 09:30

Rio - Com cinco vitórias em seis jogos sob o comando do Botafogo, o técnico Enderson Moreira poderá desfalcar o clube carioca. O comandante será julgado nesta sexta-feira pelo SJTD e poderá pegar um gancho de até 12 partidas na Série B.

Enderson foi expulso na sua estreia pelo Botafogo na partida contra o Confiança. Ele proferiu ofensas contra o quarto-árbitro Michael Vinicius Santos Freitas. O árbitro da partida Zandick Gondim Alves Júnior (RN) relatou tudo na súmula.



O técnico do Botafogo foi enquadrado em dois artigos. No 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), com pena de um a seis jogos; e também no 243-F § 1º (ofender alguém da equipe de arbitragem em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), com pena de quatro a seis jogos e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.