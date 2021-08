Mascarenhas é o novo reforço do Sampaio Corrêa-MA - Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2021 19:44

Rio - Nesta segunda-feira (16), o lateral-esquerdo Mascarenhas foi anunciado por empréstimo até o fim do ano ao Sampaio Corrêa-MA, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral, de 23 anos, e o atacante Jarro Pedroso, são os novos reforços da Bolívia Querida.

"Estamos fazendo o possível para reforçar a equipe e manter o Sampaio em condições de brigar até o fim da Série B na parte de cima da tabela. Os desafios, como todos sabem, são imensos e sabemos o quanto a parte financeira faz diferença, principalmente na reta final da competição", disse o presidente Sergio Frota, do Sampaio.

Mascarenhas foi revelado nas categorias de base do Fluminense e conta no currículo com passagens por Atlético-GO e Vitória de Guimarães, de Portugal.