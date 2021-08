Petrúcio Ferreira se sagrou campeão mundial nos 400m T47 em Dubai - (Foto: Divulgação/CPB)

Publicado 16/08/2021 19:09

Rio - Nesta segunda-feira (16), o Comitê Paralímpico do Brasil divulgou que os atletas Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura das Paralimpíadas de Tóquio. Os medalhistas paralímpicos representarão a delegação brasileira no próximo dia 24.

Na edição da Rio-2016, o velocista da classe T47, Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira, que compete pela classe BC3 da bocha, conquistaram a medalha de ouro em suas modalidades. Além deles, a técnica da classe BC4 da bocha e staff da atleta Evelyn, Ana Carolina Alves, e o diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Alberto Martins, participarão do desfile pela delegação brasileira.

"Na minha segunda edição de Jogos e já ter essa honra. Fica difícil descrever do tamanho da alegria, representar toda uma nação, todos os atletas, e todo o Movimento Paralímpico e para as pessoas com deficiência. É um privilégio só estar lá com a bandeira do nosso país, fico sem palavras", disse Petrúcio.

"A bocha tem conquistado um espaço muito grande e eu acredito que seja mérito de todos os atletas. Eu serei a porta-bandeira, mas estarei representando uma grande classe de atletas que contam com nomes que abriram caminho para a gente, como Dirceu, Eliseu, e Maciel", afirmou Evelyn.

Para os Jogos de Tóquio, a delegação brasileira com 260, sendo 164 homens e 94 mulheres, além das comissões técnicas e médicas. No Japão, ao todo, serão 434 brasileiros, a maior delegação do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos.