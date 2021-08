Rebeca Andrade conquistou um ouro e uma prata na Tóquio-2020 - Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 16/08/2021 17:22

Rio - Nesta segunda-feira (16), o Comitê Olímpico do Brasil anunciou que irá premiar 54 atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A entidade destinará R$ 4,65 milhões para todos que subiram no pódio em modalidades individuais, coletivas e em grupo. A informação é do portal "Gazeta Esportiva".

"Esse valor que oferecemos aos medalhistas não deve ser encarado como uma motivação para conquistas, mas, sim, como mais uma recompensa pelos grandes resultados obtidos", disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB, em junho de 2021.

No caso dos esportes individuais, a conquista do ouro vale R$ 250 mil, a da prata R$ 150 mil e a do bronze R$ 100 mil. Para as modalidades em grupo, entre dois e seis atletas, será destinado o valor de R$ 500 mil, R$ 300 mil e R$ 100 mil, sendo dividido entre os participantes.

Por fim, os coletivos será compartilhado a quantia de R$ 750 mil, R$ 450 mil e R$ 300 mil. Em dezembro de 2021, o valor será pago aos atletas no Prêmio Brasil Olímpico.