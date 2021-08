Pódio da seleção brasileira olímpica - Foto: Tiziana FABI/AFP

Pódio da seleção brasileira olímpicaFoto: Tiziana FABI/AFP

Publicado 08/08/2021 12:07 | Atualizado 08/08/2021 12:11

Rio - Neste domingo (8), a Peak, patrocinadora do COB (Comitê Olímpico Internacional), publicou em suas redes sociais uma comemoração da seleção brasileira olímpica de futebol, mas aproveitou para criticar o uso de roupa da Nike e desmentiu boatos de que seja uma marca secundária da empresa americana.

"Parabenizamos o time brasileiro de futebol. No entanto, esperamos que este confronto não esteja nas manchetes amanhã. Confirmamos que se trata de um boato a informação de que a Peak é uma marca secundária da Nike e que fazemos parte da mesma companhia. Somos empresas diferentes, e não existia nenhuma intenção de que houvesse uma combinação das camisas da Nike com as calças de pódio da Peak, isso é um rumor maluco. Alguém precisa ser responsabilizado por isso, e por colocar a Nike em uma situação embaraçosa. Nós somos Peak, eles são Nike. Esta é a nossa cerimônia de pódio para o time de futebol. Espero que tudo esteja claro agora. De qualquer forma, os atletas estão de parabéns", publicou a patrocinadora.

Publicidade

Durante a entrega da medalha de ouro para a seleção brasileira olímpica de futebol, os jogadores amarram suas jaquetas da Peak na cintura e subiram no pódio com a marca da Nike. A patrocinadora afirmou que vai tomar providências e disse que alguém precisa ser responsabilizado.